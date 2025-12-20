В Московской консерватории открыли бюст народного артиста СССР Ивана Козловского

В здании учреждения установили авторскую копию скульптуры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бюст народного артиста СССР оперного певца Ивана Козловского открыли в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС. В здании учреждения установлена авторская копия скульптуры, тогда как оригинал хранится в собрании Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

"Сегодня открывается бюст выдающегося человека, о котором уже много сказано, - Иван Семенович Козловский. Он установлен между [бюстами] Хачатуряна, Свиридова и Шостаковича, и, в общем, это говорит о многом", - сказал на торжественной церемонии генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Он напомнил, что 2025 стал годом 125-летия со дня рождения Козловского. "Весь этот год мы говорили о значении выдающейся личности, певца, профессионала, гражданина Ивана Семеновича Козловского. Хочу напомнить, что в Музее музыки мы храним свыше 2 000 единиц экспонатов, связанных с его именем. Несмотря на то, что год 125-летия завершается, мы будем продолжать эту работу и будем стараться пополнять фонд, который уже есть", - подчеркнул он.

Как отметила в ходе мероприятия директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Анна Грибанова, бюст Козловского стал первым бюстом вокалиста, установленным в Консерватории.

"Иван Семенович был яркой, неординарной личностью. Минкультуры России благодарно ВЭБ.РФ, Московской консерватории и Большому театру за то, что открытие этого замечательного памятника стало возможным", - добавила она.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что Козловский является "голосом эпохи" и "символом служения искусству". "Его творческая судьба неразрывно связана с Большим залом консерватории, где на протяжении шести десятилетий он выходил к слушателям, делясь с ними своим неповторимым мастерством. Сохранение памяти о таких личностях - наш долг перед будущими поколениями и важная часть культурной миссии ВЭБ.РФ", - заключил он.

Бюст выполнен по прижизненному портрету Козловского скульптором Алексеем Портянко. Установка осуществлена при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства культуры РФ и ГАБТа при участии Российского национального музея музыки и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В церемонии открытия также приняли участие проректор по концертной деятельности Московской консерватории Виталий Катков, родственники Козловского, студенты Консерватории и другие гости.