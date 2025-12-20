Театральный форум на Урале собрал около 150 участников

Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 20 по 22 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Театральный форум Уральского федерального округа проходит в Екатеринбурге, объединив порядка 150 представителей театральных сообществ, - профессиональных и любительских театров, творческих коллективов, региональных отделений СТД РФ, а также профильных образовательных и культурных учреждений, сообщили ТАСС организаторы.

"Абсолютно во всех федеральных округах собираются люди, которые искренне любят свое дело. Они работают в театрах разных направлений, <…> они между собой знакомятся, находят какие-то общие точки соприкосновения, есть какие-то споры, [даже] горячие, но всегда они направлены в одну сторону - в сторону улучшения, развития театра. <…> Уже четвертый раз я вижу людей, которые делают все по любви. По любви к театру", - поделилась с ТАСС заместитель председателя - начальник творческого управления Союза театральных деятелей Надежда Скляр.

На форуме в Екатеринбурге продолжилось обсуждение концепции развития театра до 2035 года, ранее затронутой на встречах в Красноярске, Грозном и Рязани.

Скляр отметила, что в современных реалиях театры должны определять, какие направления должны прорабатывать, чтобы финансирование было не только государственным, ведь важны и собственные возможности привлечения средств - и это должно быть отражено в концепции развития театра в России.

"Кажется, что точно мы поняли, какие разделы и направления там должны присутствовать. У нас участники в первый день анализируют прошлую концепцию и все те разделы, которые в ней были, по крайней мере пока, по итогам проведения уже трех форумов и начавшегося четвертого - <…> по-прежнему актуальны. Но, безусловно, есть некоторые добавления, например, про школьные театры, любительские театры больше информации, <…> "Международное направление" раздел должен быть переосмыслен", - добавила Скляр.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, он стал четвертым в серии окружных форумов, организованных Союзом театральных деятелей России. Участники анализируют прошлое, настоящее и будущее театра, разрабатывают предложения и дорожные карты, а также участвуют в лекциях, мастер-классах и дискуссиях.