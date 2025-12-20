Фильм "У края бездны" получил главный приз премии "Золотая свеча"

Первая документальная лента "Прорыв к центру" из цикла повествует о боевом пути донбасского штурмового батальона "Сомали" в ходе операции по освобождению Мариуполя весной 2022 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главный приз российской национальной премии в области неигрового кино "Золотая свеча" 2025 года в номинации "Лучший полнометражный фильм" достался режиссеру и автору картины "У края бездны" Максиму Фадееву. Первая документальная лента "Прорыв к центру" из цикла, состоящего из четырех картин, повествует о боевом пути донбасского штурмового батальона "Сомали" в ходе операции по освобождению Мариуполя весной 2022 года, сообщили в пресс-службе премии.

"Проект создает творческую площадку, поддерживающую развитие отечественного документального кинематографа. Он объединяет талантливых мастеров из разных регионов России, которые, обращаясь к истории и откликаясь на актуальные вопросы современности, служат высоким гуманистическим идеалам и сохранению духовно-нравственных ценностей", - говорится в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой. Слова министра привели в пресс-службе.

Главный приз в номинации "Лучший короткометражный фильм" получил Дмитрий Семибратов за фильм "Живые" о заброшенном кладбище Грозного, куда люди приезжают в поисках могил родственников. Премию за "Лучшую режиссерскую работу" присудили Татьяне Соболевой за фильм "Против ветра" о борьбе бригады рабочих из Дагестана с экологической катастрофой в Ногайской степи.

Награда "За вклад в киноискусство" вручена редактору кинохроники Марине Еременко. Призы зрительских симпатий получили Светлана Быченко за фильм "A lumine motus / Меня приводит в движение свет" и Наталия Зимина за картину "Жизнь имеет значение". Специальными дипломами оргкомитета отмечены Юлия Киселева ("Как Иван Пигарев сон изучал"), Станислав Сорокин ("Нелюбимка"), Абдула Бечедов, Михаил Горобчук, Евгений Смирнов и Анна Смирнова ("Перегон") и Илья Вологуров ("Худрук").

Председатель оргкомитета премии, кинорежиссер и продюсер Сергей Зайцев отметил, что "Золотая свеча" освещает путь художника "во тьме современного кинематографического пространства". "Это совсем не значит, что мы освещаем только елейные темы, но, прежде всего, воспеваем красоту человеческого духа, а не наслаждаемся пороком, от которого человеку бывает трудно избавиться", - отметил Зайцев, слова которого приводят в пресс-службе.

О премии

На соискание премии в этом году претендовали десять полнометражных и десять короткометражных отечественных неигровых фильмов. В течение года картины представляли их создатели и герои на площадке Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Лауреатов определяла экспертная комиссия художественного совета премии в составе 43 ведущих отечественных кинематографистов под председательством режиссера, сценариста и продюсера Наталии Гугуевой.

Учредителями премии являются Сергей Зайцев и Дом русского зарубежья им. Солженицына. Премия проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и Союза писателей России. Главный приз - скульптура "Золотая свеча" - символизирует творческое горение художника.