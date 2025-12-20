Во Флоренции отметили 185-летие Чайковского

Мероприятие, организованное Русским домом в Риме, прошло на площадке Фонда Франко Дзеффирелли

РИМ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Концертом молодого российского виртуоза Петра Акулова и выставкой Российского национального музея музыки во Флоренции отметили 185-летие Петра Чайковского. Мероприятие, организованное Русским домом в Риме, прошло на площадке Фонда Франко Дзеффирелли во Флоренции.

"Я счастлив принимать у нас Русский дом. Для нас очень важны отношения с Россией, которые мы поддерживаем много лет, связь с русской культурой неразрывна. Маэстро Дзеффирелли любил русскую культуру, а мы все выросли на ее произведениях - литературных, музыкальных, балетных. Их влияние огромно", - сказал президент фонда Пиппо Дзеффирелли, приемный сын режиссера и главный хранитель его творческого наследия.

Он считает, что важно поддерживать культурные связи между Россией и Италией. "Культура превыше всего, и скоро это все поймут", - добавил Пиппо Дзеффирелли.

Флоренция не случайно была выбрана местом для завершающего аккорда серии посвященных Чайковскому событий, проведенных в течение года Русским домом. Русский композитор неоднократно бывал в этом городе. Местная вилла на улице Сан-Леонардо стала для него итальянским домом, а в гостинице "Вашингтон" весной 1890 года была написана знаменитая "Пиковая дама". Уже в России, в 1892 году, композитор создал секстет "Воспоминание о Флоренции".

Представленные Российским национальным музеем музыки материалы повествуют в том числе о периоде жизни композитора, связанном с Италией, - не только Флоренцией, но и Римом, Венецией. На выставке "Чайковский: счастье быть артистом" собраны копии архивных документов из фондов музея, редкие фотографии. Составители экспозиции рассказывают о малоизвестных фактах биографии композитора. Все визуальные материалы сопровождаются музыкальными пассажами: QR-коды на панелях позволяют послушать записи произведений Чайковского.

Концерт виртуоза

Сочинения Чайковского, в том числе отрывки из знаменитого балета "Щелкунчик", учитывая предрождественский период, прозвучали и в программе концерта. Исполнитель-виртуоз Петр Акулов, которому всего 19 лет, уже сотрудничал со всемирно известными дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Юрий Симонов, Лавард Скоу Ларсен, Морис Рассел, Фабио Мастранджело, Михаил Щербаков. Он также выступал в качестве солиста с ведущими российскими оркестрами и крупными иностранными коллективами.

"В Фонде Франко Дзеффирелли всегда подчеркивали, что Россия - это великая культура, оставившая мощнейший след в мировой истории. И наше сотрудничество с фондом, и полный зал зрителей, который собрал наш концерт, - яркое доказательство того, что многовековая традиция культурного взаимодействия России и Италии продолжается, невзирая ни на что", - отметила директор Русского дома Дания Пушкова.

В Фонде Дзеффирелли сообщили, что выставка продлится до конца января 2026 года.