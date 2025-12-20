В Марий Эл показали первый в России балет с использованием ИИ

Визуальное оформление к спектаклю было создано с помощью генеративного искусственного интеллекта Сбера

ЙОШКАР-ОЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый в России балет, визуальное оформление которого создано при помощи искусственного интеллекта, представили в Марий Эл. Об этом рассказал журналистам глава региона Юрий Зайцев, заметив, что речь идет про балет "Снегурочка".

"Это историческое событие не только для нашей республики, но и для всей российской культуры: впервые классическое искусство балета получило такой мощный союз с передовыми цифровыми технологиями", - сказал Зайцев, добавив, что данный проект демонстрирует, что Марий Эл - регион, где "бережно хранят традиции и при этом смело смотрят в будущее".

Он пояснил, что премьера AI-балета "Снегурочка" состоялась в Йошкар-Оле на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. При этом визуальное оформление к спектаклю было создано с помощью генеративного искусственного интеллекта Сбера. "Благодарю наших замечательных артистов, всю творческую команду и партнеров из Сбера за этот смелый эксперимент, который открыл "Снегурочке" новую цифровую жизнь и покорил сердца зрителей", - подчеркнул глава республики.

Ранее в министерстве культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл рассказали ТАСС, что в постановке использована классическая музыка Петра Чайковского, этнические мотивы марийского композитора Григория Архипова, а также декорации, созданные нейросетью. Там отметили, что в проекте приняли участие балетная труппа и симфонический оркестр Марийского театра оперы и балета им. Сапаева, артисты ансамбля "Марий Эл" и оркестр народных инструментов "Марий кундем". Хореографы же, сумевшие вплести в классический танец живые узоры народной пластики, создали своего рода диалог двух традиций - академической и фольклорной.

Несмотря на столь уникальное прочтение классики, в центре постановки остается вечная и трогательная история о дочери Мороза и Весны, которая обрела дар любви, заплатив за это собственной жизнью.