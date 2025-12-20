Захарова анонсировала выход клипа к песне "Мой ангел"

Премьера клипа состоится 23 декабря

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала на 23 декабря выход видеоклипа к песне Ирины Понаровской "Мой ангел", написанной на ее стихи.

"Тизер клипа Ирины Понаровской "Мой ангел". Музыка Макса Фадеева. Видели [его] полностью пока мы втроем, наши близкие. Равнодушным не оставило никого. Премьера 23 декабря", - написала дипломат в Telegram-канале, сопроводив пост тизером видеоклипа.

Ранее Захарова рассказывала, что песня Понаровской посвящена матерям, пережившим утрату своих детей. Премьера песни состоялась в марте на концерте певицы в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.