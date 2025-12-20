Умер композитор Геннадий Белов

Ему было 86 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов умер в возрасте 86 лет. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале "Кино-театр.ру".

По его информации, композитор умер 19 декабря. Причина смерти не раскрывается.

Белов родился в 1939 году. В 1961 году окончил Ленинградскую консерваторию (в настоящее время Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова) по классу композиции В. Н. Салманова, в 1964 году - аспирантуру (рук. Д. Д. Шостакович). С 1966 года - преподаватель по классу полифонии Ленинградской консерватории, профессор кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров, кандидат искусствоведения. Автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, множества камерных сочинений. Лауреат международных композиторских конкурсов.