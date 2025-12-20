Сольный концерт Басты собрал 64 тыс. человек на "Газпром-арене" в Петербурге

Во время выступления артиста один из зрителей сделал предложение своей возлюбленной

Редакция сайта ТАСС

© Ольга Костромина/ Андрей Суетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Сольный концерт Василия Вакуленко (Басты) на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге собрал 64 тыс. человек. Это полный "солдаут", сообщили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия.

"В программе - специальные гости, премьеры и сюрпризы. На концерт продано 64 тыс. билетов. Солдаут", - рассказали организаторы.

Во время концерта Баста пригласил на сцену пару, после чего молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Также певец провел два гендер-пати. Одно было запланировано заранее, будущие родители узнали, что у них будет мальчик, а другое Баста согласился провести после получения письма от людей из фан-зоны, в их семье скоро будет девочка.

Также в сольном концерте артиста приняли участие Смоки Мо, Icegergert, Дмитрий Журавлев и Гуф. Вместе с рэп-музыкантом Смоки Мо Баста исполнил композицию "Каменные цветы", посвященную Петербургу. Песню "Моя игра" он исполнил вместе со всеми зрителями арены. Финальная композиция, исполненная на арене - "На заре".