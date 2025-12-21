"Кион строки": россияне в декабре стали на 51% чаще читать книги об опере и балете

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к книгам об опере и балете в декабре вырос на 51%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Кион строки".

"Книжный сервис "Кион Строки" проанализировал, как у россиян изменился интерес к книгам об опере и балете. В декабре 2025 года интерес к книгам данной тематики вырос на 51%", - говорится в сообщении. Как рассказали ТАСС в сервисе, самым востребованным произведением стала книга народного артиста России Николая Цискаридзе "Мой театр".

Второе место в рейтинге заняло издание Руперта Кристиансена "Империя Дягилева. Как русский балет покорил мир", третье - "Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров" Азария Плисецкого. В пятерку самых популярных также вошли книги "Сергей Дягилев. "Русские сезоны" навсегда" Шенга Схейна и "Мадам "Нет" Екатерины Максимовой.

В десятку лидеров по интересу читателей вошли "Дягилев и с Дягилевым" Сержа Лифаря, "Плата за успех. Откровенная автобиография" Анастасии Волочковой, "Майя Плисецкая. Воспоминания. Фотографии. Интервью" Елены Ерофеевой-Литвинской, "50 музыкальных шедевров. Популярная история классической музыки" Ольги Леоненковой и "Хрупкость момента. Балет через объектив Алисы Аслановой" Алисы Аслановой.