Умер советский и казахстанский актер Асанали Ашимов

Ему было 88 лет

Редакция сайта ТАСС

Асанали Ашимов © Геннадий Попов/ ТАСС

АЛМА-АТА, 21 декабря. /ТАСС/. Советский и казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов умер в возрасте 88 лет. Информацию об этом подтвердили в Минкульте Казахстана, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни Ашимова.

"Асанали Ашимулы был уникальной личностью, внесшей неоценимый вклад в развитие национальной духовности и сформировавшей высокопрофессиональную школу казахстанского театрального и киноискусства", - подчеркивается в соболезновании ведомства.

Актер родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма (Южно-Казахстанская область Казахской ССР, ныне на территории Жамбылской области Республики Казахстан).

Среди его наиболее известных ролей - чекист Чадьяров в фильмах "Конец атамана" (1970, режиссер Шакен Айманов) и "Транссибирский экспресс" (1977, Эльдор Уразбаев), Камал Айкенов в драме "Вкус хлеба" (1979, Алексей Сахаров). В общей сложности его фильмография насчитывает несколько десятков работ.

С 1963 года Ашимов был актером Казахского драматического театра им. Мухтара Ауэзова (Алма-Ата). Исполнил на его сцене несколько десятков ролей, также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера. В 1987-1988 гг., а также в 2010-х гг. являлся художественным руководителем театра.

Герой Труда Казахстана (2017). Народный артист СССР (1980).