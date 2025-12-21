Выставку Никаса Сафронова в Нью-Дели посетили более 300 тыс. человек

Интерактивную экспозицию Dream Vision подготовили с использованием современных мультимедийных решений, которые дополняют более 100 картин художника

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Интерактивную выставку народного художника РФ Никаса Сафронова Dream Vision за 15 дней посетили в Нью-Дели более 300 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер выставки Лука Сафронов.

"Каждый день мы принимали от 20 до 30 тысяч человек. Всего за время работы выставки ее посетили более 314 тысяч человек", - сказал он. Как отметил собеседник агентства, целью экспозиции было продемонстрировать, "что страна с богатой культурой и историей живописи, музыки и других форм искусства сегодня может не только выживать за счет достижений старого времени или пародировать и копировать Бэнкси, Херста или Уорхола, а, основываясь на своих традициях живописи, используя самые современные технологии, делать продукт, который опережает свое время и текущие тренды".

Интерактивная экспозиция Dream Vision подготовлена с использованием современных мультимедийных решений, которые дополняют более 100 картин Сафронова. Он использовал мультимедийные проекции, LED- и волюметрические экраны, нейрозеркала, "ожившие картины", точечную подсветку. Центральную часть композиции художник создал специально для Индии, вдохновляясь ее эпосом, историей, культурой, живописью.

По мнению Луки Сафронова, "именно интерактивность и осмысленная передача культурных кодов привели на выставку такое количество гостей, заставили людей ехать из других городов, часами стоять в очередях и даже иногда драться, чтобы попасть на экспозицию".

Выставка была доступна бесплатно для всех желающих в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в центре Нью-Дели в период c 7 до 21 декабря. На входе гостей встречали декоративные скульптуры слонов, расписанных вручную в русских народных техниках, а в восьми залах на двух этажах можно было увидеть пейзажи российских и европейских городов, изображения знаменитого Тадж-Махала и других знаковых для Индии мест, оживающие цветы и картины, в которых гости могли увидеть себя.

Выставка Сафронова организована при поддержке компании "Роснефть". С 25 декабря по 15 января ее можно будет увидеть в Мумбаи в Национальной галерее современного искусства (National Gallery of Modern Art).