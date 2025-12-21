В Музее МХАТ открылась выставка "Пер Гюнт"

Выставочный проект продолжит работу до 8 февраля 2026 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Пер Гюнт", посвященный театральной интерпретации одноименной пьесы норвежского драматурга XIX века Генрика Ибсена, начал работу в Музее-квартире Владимира Немировича-Данченко (подразделение Музея МХАТ), передает корреспондент ТАСС.

"Мы собрались с вами в замечательное время. 21 декабря - это день зимнего солнцестояния: самый короткий день и самая длинная ночь. Согласно народным поверьям, эта ночь сказочная, волшебная. И в течение целого дня можно загадывать желания - они обязательно сбудутся. В этот же день в 1879 году в Копенгагене состоялась мировая премьера пьесы Генрика Ибсена "Кукольный дом". А мы открываем выставку, посвященную постановке другого его текста - драмы "Пер Гюнт", - отметил во время церемонии директор Музея МХАТ заслуженный артист РФ Павел Ващилин.

МХТ и Генрик Ибсен

К творчеству Генрика Ибсена Московский художественный театр обращался с момента своего основания: здесь шли и "Эдда Габлер", и "Доктор Штокман", и "Когда мы, мертвые, пробуждаемся", и "Дикая утка", и "Столпы общества", и "Привидения", "Бранд", и "Росмерсхольм". Премьера "Пера Гюнта" же состоялась на сцене МХТ более 100 лет назад - в 1912 году. Режиссерами выступили Владимир Немирович-Данченко, Георгий Бурджалов и Константин Марджанов. В качестве художника к работе над постановкой из объединения "Мир искусства" был привлечен Николай Рерих.

"Приглашая мирискусников в Художественный театр, Константин Станиславский, безусловно, думал: "Как же так, в опере все так красиво, чудесно, а мы несем на сцену бытовизм. Надо что-то менять". Николай Рерих в тот период как раз состоял в объединении. И его пригласили к работе над "Пером Гюнтом". Музыку к постановке написал Эдвард Григ - совершенно неожиданный для Художественного театра союз. Владимир Немирович-Данченко был одним из режиссеров этого спектакля, поэтому выставка открывается в его квартире не случайно. И, конечно, мы очень гордимся тем наследием, которое нам оставил этот великий художник", - добавила заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Музея МХАТ Марфа Бубнова.

Пера Гюнта в спектакле Немировича-Данченко, Бурджалова и Марджанова играл Леонид Леонидов, Сольвейг - Лидия Коренева, Анитру - Алиса Коонен. "Звездный состав", - замечают в самом театре.

Истории этой постановки и посвящена новая экспозиция Музея МХАТ. В числе экспонатов - эскизы декораций и костюмов в авторстве Рериха, макеты к "Перу Гюнту", карта путешествий героя, созданная студентами ВГИКа, а также фотографии исполнителей главных ролей.

"Пер Гюнт" и Эдвард Григ

В рамках церемонии гостям музея представили спектакль "Эдвард Григ. Две встречи". Такой подход к открытию выставки в беседе с ТАСС прокомментировал старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Лысенко. "Вместе со студентами я обсуждаю "Пера Гюнта" уже на протяжении почти 20 лет - в рамках курса литературы XX века. Стоит отметить, что многие выдающиеся произведения XIX века стали известными благодаря соответствующим им музыкальным шедеврам. Например, знаменитая французская опера "Кармен". В этом контексте особенно важно, что Музей МХАТ сопровождает рассказ об Ибсене спектаклем о композиторе Эдварде Григе. В самом деле: Григ сделал эту пьесу значительно более популярной", - заметил он.

Спектакль стал первым проектом в новом цикле Музея МХАТ, получившем название "Сказка за сказкой". "Как возник этот цикл? Мы продолжаем нашу художественную линию "Театр плюс музей". Я подумал, что же интересного можно сделать для детей, для юношества, для семейного просмотра. В каком формате? И тут понял, что эта гостиная, она напомнила мне детство, когда было сложно достать книги, телевизора не было. А были семейные рассказы, пересказы каких-то историй", - охарактеризовал концепцию цикла директор Музея МХАТ.

В основу постановки легли рассказы Константина Паустовского и Марины Дробковой. Режиссером выступает Павел Ващилин. Роли в спектакле исполняют участницы арт-группы "Улица мечтателей" - Варвара Титова и Екатерина Неволина.

"Здорово, что в отличие от крупномасштабных постановок здесь есть возможность остаются после спектакля, пообщаться с артистами. Репетировали они в течение двух месяцев. Тут ведь, помимо актерского мастерства, необходимо запомнить колоссальный объем текста: по формату постановка Павла Ващилина тяготеет к читке. Около 10 лет назад мне посчастливилось побывать в Норвегии - в квартире, в которой Ибсен провел свои последние годы жизни. Сейчас там открыт музей. Удивительно, что его атмосфера близка к той, что царила сегодня в гостинной Владимира Немировича-Данченко", - заключил Лысенко.