В Нальчике модельер Мадина Саральп представила коллаборацию национальной одежды и кукол

Выставка продлится до конца января

НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Коллаборацию национальной одежды, манекенов, масок и кукол под названием "Сон наны" показала в столице Кабардино-Балкарии (КБР) модельер Мадина Саральп в соавторстве с осетинской художницей Земфирой Дзиовой, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

Персональная выставка художника-модельера из КБР Саральп открылась в павильоне современного искусства Парка столетия в Нальчике. Автор представила фантазийные работы смешанной техники: прозрачные белые ткани, украшенные национальными орнаментами, послужили фоном для элементов одежды, кукол, масок и манекенов. Они созданы из кожи, ткани, дерева.

"Это какой-то новый уровень интерпретации, стилизации, и это вообще другое искусство. Мадина известна нам как художник костюма, дизайнер, но сейчас - это вообще совершенно другое. Она отталкивается от исторического костюма и трансформирует это в какие-то удивительные вещи", - сказала ТАСС руководитель регионального отделения Союза художников Жанна Канукова.

Экспозицию назвали "Сон наны" - "нана" в переводе с кабардинского означает "бабушка". Именно ей Саральп посвятила свой первый детский рассказ. И выставка является своего "экранизацией" литературного произведения. "Только сложная творческая личность может создать такое чудо, которое словами нельзя передать. Я бы назвал это белым искусством. В руках Мадины даже обычный лоскуток превращается в шедевр", - сказал композитор народный артист Кабардино-Балкарии Джабраил Хаупа.

Куклы, представленные на выставке, созданы художницей Дзиовой, чьи работы хранятся в ряде музеев. Саральп их не только "одела", но и заставила играть, передавать эмоции и смыслы. "Создание кукол мне всегда было интересно, так как многие коллеги этим занимались, но далеко от меня. Восемь кукол, представленных здесь, никогда не состоялись бы, не будь Земфиры Дзиовой. Мне захотелось эти куклы сделать неким прообразом", - отметила модельер.

