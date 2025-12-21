Путину и лидерам стран СНГ исполнят произведения русской и советской классики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Русская и советская классика в исполнении артистов из РФ и стран СНГ вошла в концертную программу, подготовленную в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова для руководителей стран, передает корреспондент ТАСС.

В числе произведений, которые смогут услышать лидеры стран СНГ, в частности, вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина "Метель" Георгия Свиридова и Симфонический танец № 9 Толибхона Шахиди в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Кроме того, узбекистанский бас Женисбек Пиязов исполнит арию князя Игоря из одноименной оперы Александра Бородина, а киргизский тенор Элгиз Бейшенбаев - арию Левко "Спи, моя красавица" из оперы "Майская ночь". Россиянин Ильдар Абдразаков споет романс "Весенние воды" Сергея Рахманинова, а вместе мастера исполнят песню Муслима Магомаева "Земля - родина любви".