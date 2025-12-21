Жители ДНР первыми увидели первую серию нового сезона сериала "Ландыши"

В числе зрителей также были Денис Пушилин с дочерью

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Предпремьерный показ первой серии второго сезона сериала "Ландыши. Вторая весна" прошел в Донецке ДНР. В числе зрителей были глава ДНР Денис Пушилин с дочерью, передает корреспондент ТАСС.

Картину в донецком кинотеатре "Звездочка" представили продюсер и сценарист Юрий Сапронов, актеры Иван Алексеев, Ника Здорик и Владимир Тяптушкин. Здорик является исполнительницей одной из главных ролей - Кати Орловой.

"Я отдаю себе отчет, что вторые сезоны гораздо сложнее первых: действительно, завышенные ожидания, все ждут чуда. Но я могу сказать, что в данном случае, конечно, мне повезло, нам всем повезло - у нас крутая команда, все ребята большие-большие молодцы, все как-то сдружились очень сильно еще на первом сезоне. И этот невероятный успех, который на нас нахлынул, он не разъединил, а наоборот сплотил", - сказал Сапронов, отвечая на вопрос ТАСС.

Здорик отметила, что как только увидела список городов промо-тура, сразу решила поехать на встречу со зрителями в Донецк, где еще ни разу не была. "Замечательный город, и я очень рада, что мы приехали именно сюда премьерить - в первый раз показывать наш долгожданный второй сезон. Я знаю, как сильно нас ждут люди, точнее выхода второго сезона. Мы на самом деле, дорогие друзья, снимаем для вас и про вас", - отметила она перед показом фильма.

Мероприятие собрало полный зал, в числе зрителей был Пушилин со своей дочерью. "Он про честность, про какую-то искренность, про любовь, ну и про неотъемлемую часть нашей жизни - это и про СВО, и про наших героев", - сказал руководитель региона о сериале.

Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2026 года. К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. Также к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и др. Первый сезон сериала "Ландыши" вышел 1 января 2025 года, став одним из самых популярных сериалов в России - его посмотрели более 100 млн раз.