Яна Есипович получила награду за лучшую актерскую роль на фестивале короткого метра

Церемония закрытия кинофестиваля прошла в арт-центре "Институт современного искусства"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Актриса Яна Есипович получила награду за лучшую актерскую работу на церемонии закрытия кинофестиваля "Дни короткометражного кино" (Short Film Days), которая прошла в арт-центре "Институт современного искусства", передает корреспондент ТАСС. Награду вручил российский актер Кирилл Зайцев.

"Нам постоянно говорят, что профессия актера - зависимая, режиссер выбирает тех, кого уже давно снимали, или тех, кто постоянно на экране, в кино одни и те же, а сейчас еще и нейросети вытесняют. Если вы действительно талантливы, никто не сможет вас в этом переубедить. Если у вас нет роли - ее нужно создать, если у вас нет текста - его нужно написать, И, актеры, поверьте мне - ваш успех зависит от вас. Награда присуждается Яне Есипович.", - отметил со сцены Зайцев.

Фестиваль "Дни короткометражного кино" проходил с 14 по 21 декабря на киностудии имени М. Горького и в арт-центре "Институт современного искусства". В этом году фестиваль побил собственный рекорд по числу поступивших работ. Жюри получило более 1 030 заявок из 29 стран. Из них в конкурсную программу вошли 48 фильмов, отобранных в четырех категориях - "Игровое кино", "Документальное кино", "Анимация" и "Нейросетевое кино".

Председателем жюри выступал народный артист России Евгений Герасимов. Кроме него, работы оценивали режиссеры и продюсеры, среди которых Вадим Бакунев, Алексей Боков, Юлия Волкова, Кирилл Зайцев, Александр Плотников, Евгения Подобреевская, Георгий Прокопов, Карина Миа Салтыкова, Нин Сяо / Nin Xiao, Александр Шебанов. Также было предусмотрено молодежное жюри. В его состав вошли молодые актеры и актрисы Таисья Калинина, Тимофей Кочнев, Алексей Онежен, Александра Киселева, Владимир Канухин, Артем Кошман и Олег Савостюк.