Умер сыгравший в "Прослушке" актер Джеймс Рэнсон

Ему было 46 лет

Редакция сайта ТАСС

Джеймс Финли Рэнсон III © AP Photo/ Dan Steinberg

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III, известный по роли Зигги Соботки в телесериале "Прослушка", умер в возрасте 46 лет в США. Об этом сообщил портал TMZ.

По его информации, в пятницу, 19 декабря, полиция Лос-Анджелеса приехала на вызов в дом, сотрудники правоохранительных органов составили протокол о смерти человека, не выявив признаков насильственных действий. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, смерть Рэнсона наступила 19 декабря.

Джеймс Рэнсон наиболее известен благодаря роли Зигги Соботки в сериале "Прослушка" (The Wire, 2002-2008), также он исполнил роль Эдди Каспбрака в фильме "Оно-2" (It Chapter Two, 2019) и принял участие в других проектах.