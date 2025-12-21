Создатели "Ландышей" планируют третий сезон

Продюсер и сценарист сериала Юрий Сапронов отметил, что он и его команда стремятся работать еще "лучше, круче"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Создатели сериала "Ландыши", второй сезон которого представят 1 января, обсуждают продолжение картины, сообщил продюсер и сценарист Юрий Сапронов на пресс-конференции в Донецке ДНР.

"Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. <...> Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем", - сказал Сапронов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что работа над вторым сезоном "была командной и мощной", ведь стояла задача полностью завершить его за год. "Наше кино - это про людей кино, - сказала Ника Здорик, сыгравшая одну из главных ролей. - Я так радуюсь, что "Ландыши" нашли отклик [у зрителя]. Такая, казалось бы, простая история, там нет каких-то суперспецэффектов, там нет какой-то лакшери (роскошной - прим. ТАСС) съемки. Это простая история про простых людей и про простые человеческие чувства".

По словам актрисы, сериал вызвал отклик и у военнослужащих, которые смотрят его на фронте во время отдыха от боевой работы. "Я очень сильно повзрослела за этот год, и жизнь моя очень сильно поменялась. Приехав сюда, я выполняю какую-то свою миссию", - отметила она.

Предпремьерный показ прошел 21 декабря в донецком кинотеатре "Звездочка" в ДНР. Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2026 года. К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. Также к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и другие. Первый сезон сериала "Ландыши" вышел 1 января 2025 года, став одним из самых популярных сериалов в России - его посмотрели более 100 млн раз.