Фильм "Елки 12" возглавил российский кинопрокат

Второе место заняли "Невероятные приключения Шурика"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская комедия "Елки 12" режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 172,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 декабря.

Сюжет фильма повествует о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Роли исполнили Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

На втором месте - российский фильм "Невероятные приключения Шурика", собравший 67 млн рублей за выходные. Фильм повествует о Шурике, который рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни - со студенткой Ниной. Роли исполнили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.

Третью строчку рейтинга занял фильм "Волчок", собравший 46,1 млн рублей за минувшие выходные. В фильме говорится о тринадцатилетнем дворянине и сироте Ване Огареве. Он бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие.