В Москве объявили победителей конкурса исполнителей итальянской оперы

Победителями стали вокалисты из России, Узбекистана и Грузии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Финал международного конкурса исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera прошел в Москве, передает корреспондент ТАСС. Победителями стали три вокалиста из Узбекистана, России и Грузии.

"Competizione dell’Opera - один из старейших конкурсов в Европе, ему почти 30 лет, - отметил в беседе с агентством основатель и руководитель конкурса, менеджер в сфере культуры Ханс-Йоахим Фрай. - Любопытно, что в первый год проведения конкурса - это был 1996 год - победителем стала Марина Мещерякова. Так что с самого начала Competizione dell’Opera был немного связан с Россией. Но жанр оперы как таковой считается итальянским: он там зародился, поэтому любой участник - из какой страны бы он ни был - должен петь на итальянском".

Первой премии удостоена Навруза Мамараджабова (сопрано) из Узбекистана, ей 22 года. Вторую премию получила Александра Зотова (сопрано) из России (31 год). Третья премия досталась участнице из Грузии: ее обладателем стала Медея Чикашвили (меццо-сопрано, 24 года).

Финал конкурса проходил в концертном зале "Зарядье". Он стартовал в 19:00 21 декабря и завершился сегодня ночью.

Ежегодно в Competizione dell’Opera принимает участие более 400 молодых певцов из более 25 стран. Из них финалистами становятся только 12 лучших исполнителей, которые впоследствии борются за звание победителей.

Особенность конкурса

Особенностью конкурса является состав международного жюри высшего уровня: около 20 руководителей главных концертных агентств, оперных театров и концертных залов, всемирно известные оперные певцы, режиссеры и дирижеры из России, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Чили и Белоруссии.

Полуфинал конкурса прошел в Москве 19 декабря в Малом зале "Зарядье", а финал - 21 декабря в Большом зале "Зарядье" в виде грандиозного гала-концерта итальянской оперы, на котором и были объявлены победители и лауреаты. Выступление финалистов сопровождал Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Ивана Рудина.