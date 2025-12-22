Сбер пригласили участвовать в создании центра дымковской игрушки в Кирове

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Интерактивный музей - Всероссийский центр дымковской игрушки планируют создать в историческом центре Кирова, Сберу предложено партнерство в проекте, сообщил ТАСС директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов.

"Мы разрабатываем концепцию будущего современного интерактивного музея - Всероссийского центра дымковской игрушки. Для создания музея найдено помещение на улице Спасской. После успешного совместного проекта по строительству фонтана в парке Кирова предложили партнерство в создании музея Сберу", - рассказал Чепцов.

В музее планируют не только собрать коллекцию дымковской игрушки, но и работать над продвижением промысла, его интеграцией в повседневную жизнь.

"Мы планируем в этом проекте представить не только историю дымковской игрушки, но и ее настоящее, будущее. Все привыкли видеть дымковскую игрушку в виде фигурок - барынь, индюков, а нам бы хотелось полностью переосмыслить культурный код дымковской игрушки, и, не нарушая каноны и традиции, учитывая рекомендации мастериц и Союза художников, интегрировать дымковские узоры и орнаменты в современные изделия, предметы, одежду. И, конечно, музей будет интерактивным, мы восемь месяцев работали на выставке "Россия" и отслеживали, какие формы общения больше всего нравятся посетителям - детям, студентам, взрослым и пожилым людям, весь накопленный опыт используем при создании центра", - поделился планами Чепцов.

Он рассказал, что власти региона активно занимаются популяризацией народного художественного промысла "Дымковская игрушка". Так, в 2025 году 30 ноября на Красной площади в Москве открыли каток, оформленный в стиле вятской дымки. Кроме того, главный универмаг страны также украшен в дымковской стилистике, в ГУМе разместили фигурки дымковских барынь, сказочных индюков и коней, а также традиционные орнаменты знаменитого вятского промысла. Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, дымковская игрушка - это не только один из символов вятского края, но и символ домашнего семейного уюта.

О дымковском промысле

Дымковский народный промысел существует более 400 лет, он появился в слободе Дымково, расположенной в заречной части Кирова. В весенний период эту местность затапливает, перемешанная с мелким речным песком глина с давних пор служила материалом для производства игрушки. Со временем в Дымково сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки. Летом мастерицы копали и месили глину, толкли вручную и растирали в краскотерках комовой мел, с осени до весны - лепили, сушили, обжигали изделия, белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками и украшали несложным орнаментом, используя, в основном, красный, желтый, синий, зеленый цвета.

Сейчас самая большая в мире коллекция дымковской игрушки представлена в Вятском художественном музее. Здесь хранится около 4 тыс. экспонатов.