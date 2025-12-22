Гармаш назвал тему взросления основной в фильме "Чебурашка-2"

Именно процесс взросления героя становится источником ситуаций, с которыми сталкиваются персонажи фильма, указал народный артист РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тема взросления станет центральной в фильме "Чебурашка-2", который выйдет в прокат 1 января 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнитель роли Гены народный артист РФ Сергей Гармаш.

"Уже прошло три года, как мы познакомили наших зрителей с Чебурашкой. Естественно, он подрастает. А как подрастают дети? Они больше говорят, больше шалят, больше задают вопросов", - сказал актер.

По его словам, именно процесс взросления героя становится источником ситуаций, с которыми сталкиваются персонажи фильма. "Ровно это же [взросление] создает какие-то иногда веселые, иногда грустные, иногда сложные проблемы. Вот это и происходит у нас в истории", - добавил Гармаш.

Премьера фильма "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко состоится 1 января 2026 года. Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.