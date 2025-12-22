В Красноярске открылся Центр духовной культуры "Касьяновский дом"

Экспозицию дома формировали сами красноярцы, которые приносили вещи из своих домашних архивов

© Виктория Мельникова/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Центр духовной культуры "Касьяновский дом" начал работать в Красноярске в купеческом доме середины XIX века, передает корреспондент ТАСС.

В центре Красноярска после пятилетней реставрации открылся объект культурного наследия федерального значения - старинный дом XIX века, где жил протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов, а после его смерти в 1897 году марксист Петр Красиков (внук священника) принимал в гостях Владимира Ульянова-Ленина. Дом получил название Центр духовной культуры "Касьяновский дом".

"Мы наконец-то открываем Центр духовной культуры "Касьяновский дом". <…> История этого дома удивительна. В XIX веке Касьяновский дом уже был центром духовной жизни нашего города. Затем здесь были встречи марксистов. Вот это такое непростое сплетение нашло отражение в экспозиции. <…> Реставрация шла пять лет. Это не случайно, потому что здесь пришлось перебирать все, заменить нескольких нижних бревен, верхних бревен, то есть полностью это здание было разобрано. Здесь все было заменено для того, чтобы этим зданием можно было пользоваться как общественным местом", - сообщил ТАСС министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

По словам директора "Касьяновского дома" Андрея Бардакова, экспозицию дома формировали сами красноярцы, которые приносили вещи из своих домашних архивов. "Дом сочетает биографию Василия Касьянова, соборного протоирея и его внука Петра Красикова - советского политического деятеля, революционера, марксиста. Сам дом сохранился во многом благодаря тому, что здесь бывал Ленин. <…> Основная цель Центра духовной культуры - это формирование глубокой и осознанной любви к Родине, к российской духовной культуре. Конечно, к истории культурного наследия нашего Красноярского края", - пояснил Бардаков.

В доме создано шесть залов, посвященных жизни Касьянова и Красикова, истории Красноярского края. В экспозицию также включены вещи святого Димитрия Неровецкого, погибшего мученической смертью в годы Гражданской войны, стол, за которым сидел святитель Лука (Войно-Ясенецкий), иконы, духовная литература, личные вещи красноярской интеллигенции XX века, произведения искусства.

О Касьяновском доме

Этот дом - объект культурного наследия, носящий название "Дом, где в квартире Красикова Петра Ананьевича в марте-апреле 1897 г. Ленин Владимир Ильич бывал для установления связей с местными социал-демократами". Построен в 1856 году купцом И. И. Токаревым, с 1864 по 1897 год в доме жил протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. В 1897 году внук священника, марксист Петр Красиков принимал в гостях Владимира Ульянова-Ленина. В 1970 году в доме был открыт музей П. А. Красикова, с 2006 по 2014 годы здесь располагались временные экспозиции. В 2015 году дом был передан общественной организации "Ладанка" для организации в нем Центра духовной культуры "Касьяновский дом". Реставрация продолжалась с 2020 по 2025 год.