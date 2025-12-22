Назван самый популярный российский фильм 2025 года

Им стал военный драматический фильм "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военный драматический фильм "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова возглавил рейтинг самых популярных фильмов 2025 года по запросам пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Кино-театр.ру". Рейтинги формировались на основе статистики посещения страниц фильмов пользователями сайта.

"Военный фильм "Август" входит в десятку самых популярных по запросам фильмов 2025 года, портал "Кино-театр.ру" опубликовал рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и актеров 2025 года. В подборки вошли проекты и артисты, вызвавшие наибольший интерес у зрителей в течение года. Рейтинги сформированы на основе статистики посещений страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов пользователями сайта "Кино-театр.ру", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался музыкальный биографический проект "Пророк. История Александра Пушкина", собравший высокие оценки зрителей за сочетание драматургии и музыкальных элементов. Третью позицию занял семейный фильм "Батя 2. Дед", продолжение успешной картины о жизненных уроках и отношениях между поколениями. Помимо лидеров, в первую десятку популярных российских фильмов вошли приключенческий "Кракен", мелодрамы, комедийные и молодежные проекты, отражающие разнообразие жанров, представленных в отечественном прокате в 2025 году.

В категории сериалов рейтинг возглавил четвертый сезон детектива "Первый отдел", за которым следуют криминальные и драматические сериалы - "Аутсорс", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер. Затмение" и другие телепроекты, активно просматриваемые аудиторией.

По данным пресс-службы, среди актеров, чьи страницы на портале пользователи открывали чаще всего, лидируют Дмитрий Паламарчук, Сергей Жарков, Юра Борисов и Антон Батырев, сыгравшие в успешных фильмах и сериалах 2025 года. Рейтинг актрис благодаря роли в детективном сериале "Спасская" возглавила Карина Андоленко.