ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Назван самый популярный российский фильм 2025 года

Им стал военный драматический фильм "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова
Редакция сайта ТАСС
09:29

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военный драматический фильм "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова возглавил рейтинг самых популярных фильмов 2025 года по запросам пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Кино-театр.ру". Рейтинги формировались на основе статистики посещения страниц фильмов пользователями сайта.

"Военный фильм "Август" входит в десятку самых популярных по запросам фильмов 2025 года, портал "Кино-театр.ру" опубликовал рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и актеров 2025 года. В подборки вошли проекты и артисты, вызвавшие наибольший интерес у зрителей в течение года. Рейтинги сформированы на основе статистики посещений страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов пользователями сайта "Кино-театр.ру", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался музыкальный биографический проект "Пророк. История Александра Пушкина", собравший высокие оценки зрителей за сочетание драматургии и музыкальных элементов. Третью позицию занял семейный фильм "Батя 2. Дед", продолжение успешной картины о жизненных уроках и отношениях между поколениями. Помимо лидеров, в первую десятку популярных российских фильмов вошли приключенческий "Кракен", мелодрамы, комедийные и молодежные проекты, отражающие разнообразие жанров, представленных в отечественном прокате в 2025 году.

В категории сериалов рейтинг возглавил четвертый сезон детектива "Первый отдел", за которым следуют криминальные и драматические сериалы - "Аутсорс", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер. Затмение" и другие телепроекты, активно просматриваемые аудиторией.

По данным пресс-службы, среди актеров, чьи страницы на портале пользователи открывали чаще всего, лидируют Дмитрий Паламарчук, Сергей Жарков, Юра Борисов и Антон Батырев, сыгравшие в успешных фильмах и сериалах 2025 года. Рейтинг актрис благодаря роли в детективном сериале "Спасская" возглавила Карина Андоленко. 

Россия