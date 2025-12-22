В Москве покажут не экспонировавшиеся ранее работы Горяева, Коржева, Пименова

Экспозиция будет доступна с 30 января по 17 мая

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музейный центр "Масловка. Городок художников" 30 января представит выставочный проект о путешествиях советских художников "Заграница - это миф?!". В экспозиции впервые представят не экспонировавшиеся ранее работы художников Горяева, Коржева, Пименова, созданные в этих поездках, сообщили ТАСС в пресс-службе музейного центра.

Выставка повествует о зарубежных поездках советских и российских художников от Нью-Йорка до Токио, куда они отправились до эпохи массового туризма. "Для советского человека выезд заграницу был событием исключительным, если не фантастическим. По свидетельству современников, такие путешествия были сопоставимы с полетами на Луну или Марс. Одними из первых такую возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. А далее для художников был открыт Лондон, Дели, Париж, Пекин, Рим, Токио, Нью-Йорк, Сингапур. Художники отправлялись на знаменитую виллу Абамелек в окрестностях Ватикана, которая использовалась и как резиденция советского посла, и в качестве творческой дачи при Академии художеств СССР", - рассказали в пресс-службе.

О путешествиях мечтали многие. Так, художник Макс Бирштейн поступил матросом на торговое судно и объехал полмира, а Виталий Горяев одно из своих путешествий посвятил созданию книги. На выставке зрителям покажут свыше 100 произведений как вышеупомянутых мастеров, так и художников Алексея Грицая, Дмитрия Жилинского, Ирины Затуловской, Гелия Коржева, Виктора Иванова, Татьяны Назаренко, Василия Нечитайло, Бориса Орлова, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Андрея Плотнова, Евгения Расторгуева, Николая Ромадина, Семена Чуйкова и других авторов. Они создавали картины во время поездок или под впечатлением от них.

Среди экспонатов выставки, также привезенные художниками из дальних стран сувениры, предметы престижного потребления.

"Особое внимание будет уделено периоду первых путешествий в период со второй половины 1950-х до 1960-х годов со своей уникальной эстетикой элегантного и демократичного минимализма, которая распространялась на все сферы жизни. Эта эстетика получит интерпретацию в дизайнерском решении выставки, разработанном архитектором Игорем Чиркиным и призванном создать эффект путешествия во времени. Выставка-путешествие "Заграница - это миф?!" - повод для каждого зрителя задуматься о своем личном опыте путешествий и о том, насколько они меняют жизнь", - заключили организаторы выставки.

Экспозиция будет доступна для посетителей с 30 января по 17 мая.