В "Художественном" пройдет зрительская премьера первого за шесть лет фильма Джармуша

В основе сюжета картины - три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями - в США, Ирландии и Франции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Зрительская премьера драмеди Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат", которое стало первой за шесть лет работой режиссера, состоится 25 декабря в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный", сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Джим Джармуш давно питает интерес к редкому сегодня формату альманаха, киноантологии. Из разных новелл состояли такие его фильмы, как "Таинственный поезд", "Ночь на Земле", "Кофе и сигареты". Новый фильм "Отец, мать, сестра, брат" тоже состоит из новелл: первые две истории рассказывают о сложности общения взрослых детей с родителями, третья показывает детей в ситуации, когда общаться уже не с кем. Жанр этого скромного, минималистского, простого и чистого фильма Джармуш определяет как "анти-экшн", в буддистском стиле: все, что нажито непосильным трудом в процессе жизни, не имеет никакого значения, по-настоящему что-то значат лишь человеческие отношения, которые мы, увы, воспринимаем как должное" - цитирует пресс-служба программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.

Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в этом году, где фильм был удостоен Гран-при. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Картина представляет собой альманах, состоящий из тематически связанных эпизодов. В основе сюжета - три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями - в США, Ирландии и Франции.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Основанный в 1909 году "Художественный" стал первым московским кинотеатром, который обрел собственное здание. Его открыл предприниматель Альберт Брокш - управляющий "Варваринского акционерного общества домовладельцев", которому принадлежал участок на Арбатской площади. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".