"Звук" назвал самых популярных исполнителей по итогам года

Лидерами стали Ваня Дмитриенко, Анна Асти и Баста

Редакция сайта ТАСС

Анна Асти © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Анна Асти, Ваня Дмитриенко, Баста, а также группа "Бонд с кнопкой" стали самыми популярными исполнителями 2025 года по версии музыкального сервиса "Звук". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Главным артистом 2025 года стал Ваня Дмитриенко, укрепив позиции и в номинации "Фит года" - за трек "Силуэт" с Анной Пересильд. Самой прослушиваемой артисткой стала Anna Asti, а среди групп абсолютным фаворитом слушателей оказались "Бонд с кнопкой". Трек года - "Наследство" от Icegergert и Sky Rae. Альбом года - "Bratland" от Macan. По числу треков в чартах лидирует Баста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых обсуждаемых событий стало возвращение Татьяны Булановой, которое произошело на фоне симпатии к артистке со стороны молодого поколения. В категории "Тренд года" победили Sabi и Mia Boyka с треком "Базовый минимум". В рубрике "Выбор редакции" сервис "Звук" отметил артиста Андрея Катикова. Также были выбраны самые популярные артисты среди поколений. Так, у поколения альфа им стал репер madk1d, у зуммеров это Icegergert, а миллениалы выбрали Feduk.

Также были подведены итоги подкастов. Лидером стал проект "10 глупых вопросов" от канала "Жиза", второе и третье места заняли тру-крайм подкасты "Дневники Лоры Палны" и "Тут такое дело". Среди аудиокниг первое место занял мировой хит Пенн Коул "Искра вечного пламени". Среди детского контента лидером стал трек "Фижма Phonk" от Смешариков, А самым популярным детским подкастом стал "Хрум или Сказочный детектив". "Мы создаем итоги года, чтобы напомнить слушателям о важных моментах и сделать их ярче. Музыка, подкасты и аудиокниги сопровождают нас каждый день и становятся саундтреком жизни. Переслушивая их, мы возвращаем себе не только память о событиях, но и эмоции тех самых драгоценных мгновений, которые легко теряются в суете", - приводятся слова директора по маркетингу музыкального сервиса Сергея Глебашева.