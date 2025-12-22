Музей Победы откроет прием заявок на Международный фестиваль правильного кино 23 декабря

К участию в конкурсе принимаются игровые, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные картины, а также специальные репортажи из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музей Победы открывает прием заявок на участие в VI Международном фестивале правильного кино с 23 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В рамках фестиваля в Музее Победы будут показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. <...> 23 декабря Музей Победы открывает прием заявок на участие в VI Международном фестивале правильного кино", - говорится в сообщении.

Основной площадкой кинофорума станет Музей Победы на Поклонной горе, показы также запланированы в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах. Фестиваль традиционно приурочен к празднованию 9 Мая. Сам фестиваль пройдет с 21 по 28 апреля 2026 года.

К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Принимаются игровые, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные картины, а также специальные репортажи. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 15 марта 2026 года, работы будет оценивать международное жюри.

Фестиваль правильного кино проводится Музеем Победы с 2022 года. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен международный статус. ТАСС - генеральный информационный партнер.