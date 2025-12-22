"Литрес": спрос на религиозную литературу увеличился на 18%

Среди лучших книг на эту тематику выделили работу "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова)

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Интерес к религиозной литературе увеличился на 18%, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". Среди лучших книг на эту тематику выделили работу "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).

"Рост интереса к религиозной литературе можно связать с возросшим спросом на духовность, на экзистенциальные ответы среди читателей. Современный мир сложно назвать стабильным, в каждой сфере деятельности происходят довольно значимые сдвиги, и людям как никогда нужны ориентиры, моральный компас, от которого можно выстроить и свое отношение к происходящему, и собственные ценности. При этом существует также запрос на истории обычных людей, тех, кто даже в неспокойные времена проявлял свои лучшие качества и оставался духовным человеком. Этот интерес лучше всего иллюстрирует главная книга рейтинга, "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона", - отметила нон-фикшн-редактор группы компаний "Литрес" Елена Тарасова.

В топ-5 по этой тематике также вошли аудиокнига "Библия. Ветхий Завет (Пятикнижие)" в озвучке Юрия Белика, аудиокнига "Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна" в озвучке Сергея Чонишвили, Александра Клюквина, Алексея Золотницкого, Александра Бордукова и произведение "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему" автора Йонге Мингьюр Ринпоче.