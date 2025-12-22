В Эрмитаже открылась экспозиция "Искусство эпохи модерна" при поддержке "Роснефти"

Открылись два первых зала, через несколько лет новая экспозиция займет пять залов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылись два первых зала новой постоянной экспозиции "Искусство эпохи модерна" при поддержке ПАО "НК "Роснефть", сообщили в компании.

Как отметили в "Роснефти", в основе экспозиции самые выразительные памятники коллекции Эрмитажа - предметы, созданные мастерами ведущих европейских и российской школ на рубеже XIX-XX веков: от керамических и ювелирных изделий до мебели и шпалер. "Особое внимание кураторы выставки уделили уникальной специфике художественного стекла, представленного в собрании музея", - отмечено в сообщении.

В первых двух залах посетителей ждут изделия из стекла, фарфора и майолики - работы Эмиля Галле и его современников. Их дополняют ювелирные изделия, созданные в России, а также во Франции, Бельгии, Австрии и других странах Европы. Среди самых крупных экспонатов - шпалера Уильяма Морриса "Поклонение волхвов", стол с наборной столешницей "Флора Лотарингии", автором которого является Эмиль Галле, а также письменный стол работы бельгийского живописца, графика, архитектора и теоретика модерна Анри ван де Вельде, приобретённый специально для экспозиции в Главном штабе. Также на выставке впервые широкой публике были представлены работы дизайнера-керамиста Уильяма Муркрофта.

Посетители выставки также увидят дары, полученные императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной в 1896 году, во время официального визита во Францию. Среди них две стеклянные вазы работы Эмиля Галле, оправленные в серебро мастерами ведущей парижской ювелирной фирмы "Бапст и Фализ", "Нимская ваза", созданная на знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуре, и декоративная стеклянная маска, исполненная скульптором Анри Кро. Все эти предметы относятся к лучшим образцам искусства эпохи ар нуво.

Как добавили в компании, через несколько лет новая экспозиция займет пять залов. Они будут открываться поэтапно и рассказывать о результатах творческих поисков XIX столетия и пути развития модерна начала XX века.

О поддержке культуры

"Роснефть" активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни. При поддержке компании в Государственном Эрмитаже в 2024 году открыта обновленная экспозиция "Культура и искусство Китая", посвященная периодам от древности до XX века. Также в музее работает постоянная экспозиция "Античная колонизация Северного Причерноморья". При поддержке "Роснефти" в стенах Эрмитажа прошли выставки, посвященные феномену Рафаэля и истории египтологии в России.