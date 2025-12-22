Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об особенностях Александрийской колонны

Российский лидер отметил, что она не закреплена и стоит под собственным весом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался удивлен особенностями установленной на Дворцовой площади Александровской колонны. О них в ходе экскурсии по Государственному Эрмитажу политику рассказали президент РФ Владимир Путин и директор музея Михаил Пиотровский.

Колонна, вид на которую открывается из Александровского зала Зимнего дворца, вызвала живой интерес у армянского премьера. Тот искренне интересовался, не убирался ли из рук ангела, увенчивающего сооружение, крест в годы советской власти. Пиотровский рассказал: ни на день.

Путин, дополняя директора Эрмитажа, обратил внимание: "Стоит под собственным весом". "Никак не закреплена", - добавил он.

Пиотровский подтвердил и добавил, что прежде из-за этой особенности на Дворцовой площади никогда не проводились механизированные парады - чтобы не колебать почву и не разрушить ненароком колонну. Впоследствии танки стали допускать на площадь - но только с резиновыми накладками.