Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об особенностях Александрийской колонны
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался удивлен особенностями установленной на Дворцовой площади Александровской колонны. О них в ходе экскурсии по Государственному Эрмитажу политику рассказали президент РФ Владимир Путин и директор музея Михаил Пиотровский.
Колонна, вид на которую открывается из Александровского зала Зимнего дворца, вызвала живой интерес у армянского премьера. Тот искренне интересовался, не убирался ли из рук ангела, увенчивающего сооружение, крест в годы советской власти. Пиотровский рассказал: ни на день.
Путин, дополняя директора Эрмитажа, обратил внимание: "Стоит под собственным весом". "Никак не закреплена", - добавил он.
Пиотровский подтвердил и добавил, что прежде из-за этой особенности на Дворцовой площади никогда не проводились механизированные парады - чтобы не колебать почву и не разрушить ненароком колонну. Впоследствии танки стали допускать на площадь - но только с резиновыми накладками.