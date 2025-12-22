Путин показал коллегам по СНГ Золотую кладовую Эрмитажа

Культурная программа является неотъемлемой частью неформального саммита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе со своими гостями - лидерами стран СНГ осмотрел сокровища Эрмитажа.

Большая культурная программа является неотъемлемой частью неформального саммита, который без малого 20 лет проводится российским президентом в его родном Санкт-Петербурге. На этот раз Путин решил познакомить высокопоставленных гостей с основными экспонатами Государственного Эрмитажа.

Лидеры прошли через Залы французского искусства XVII-XVIII веков, по Октябрьской лестнице спустились к залам Средней Азии, чтобы попасть в Золотую кладовую Галереи драгоценностей, где можно увидеть экспонаты археологического собрания Эрмитажа и восточное художественное оружие. Там также представлены уникальное собрание золота скифских царей, ювелирные изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Особого внимания заслуживают драгоценности стран Востока. Среди них украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов - дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, китайские украшения, образцы парадного оружия.

Зал искусства Франции XVIII века был частью покоев императрицы Марии Федоровны, затем входил в анфиладу созданных Александром Брюлловым после пожара 1837 года пяти Залов военных картин, прославляющих победы русских войск в период до Отечественной войны 1812 года, о чем напоминает декор зала - роспись арматурами. Экспозиция посвящена творчеству выдающихся мастеров эпохи рококо - Франсуа Буше, а также Никола Ланкре, Шарля Ванлоо, Жан-Батиста Патера. Скульптура представлена работами Этьена Фальконе, среди которых знаменитый "Амур". В залах Средней Азии лидеры СНГ познакомились с культурой Согдианы - области в бассейне рек Зеравшан и Кашкадарья в центре Средней Азии в V-VIII веках н. э. Большая часть экспонатов - это образцы монументального согдийского искусства.

Лаборатория научной реставрации монументальной живописи Эрмитажа с конца 1940-х годов занимается спасением стенных росписей, обнаруженных в ходе раскопок на городище древнего Пенджикента. Из-за технико-технологических особенностей росписей сохранить их можно было, только закрепив на месте, сняв со стен и поместив затем в музейные условия.

Обуглившиеся в пожаре фрагменты деревянных колонн, фризов и перекрытий были частью убранства домов знатных и богатых горожан. Роспись так называемого "Синего Зала" представляет эпизоды из легенд о Рустаме, наиболее почитаемом герое эпоса иранских народов. Краснофонная роспись со сценами сражения героя (или божества) на слоне с кошачьими хищниками и драконом происходит из города - Варахша в Бухарском оазисе.