Песков: Путин хорошо знает Эрмитаж и дополнял рассказ для лидеров СНГ

Пресс-секретарь главы государства отметил, что формат, при котором саммит СНГ проходит в музее, был использован впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо знает экспозицию Эрмитажа и дополнял рассказ директора музея Михаила Пиотровского в ходе экскурсии для лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Большая культурная программа является неотъемлемой частью неформального саммита, который без малого 20 лет проводится российским президентом в его родном Санкт-Петербурге. На этот раз Путин решил познакомить высокопоставленных гостей с основными экспонатами Государственного Эрмитажа.

"Он очень хорошо знает [экспозицию], поэтому дополнял, наверное, Пиотровского в его рассказе", - сказал представитель Кремля в комментарии Первому каналу.

Песков отметил, что Путину было важно показать гостям скифское золото, предметы тюркской культуры. "Это было очень важно для наших гостей из Центральной Азии. Конечно, это же их предки", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что формат, при котором саммит СНГ проходит в Эрмитаже, был использован впервые. "Хотя, конечно, они [лидеры стран СНГ] все, так или иначе, были в Эрмитаже неоднократно", - отметил Песков.

Президент России проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года эти мероприятия проходят в его родном Санкт-Петербурге. Программа не ограничивается только общением. На правах хозяина встречи российский лидер всегда готовит для гостей масштабную культурную программу: например, в прошлые годы Путин с лидерами СНГ посещали Петергоф, Царское село, были в Павловском дворце.