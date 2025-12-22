В Воронеже открылась выставка картин, созданных ИИ по идеям слабовидящих детей

В экспозиции представлены работы, нарисованные на основе рассказов 12 воспитанников школы-интерната №3

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Выставка созданных с помощью нейросети Kandinsky картин открылась в школе креативных индустрий "Матрешка" в Воронеже. Произведения представляют собой мечты и воспоминания слабовидящих детей, воплощенные в виде рисунков на основе их рассказов, сообщила пресс-служба Минкульта Воронежской области.

"12 воспитанникам школы-интерната №3 предложили рассказать о своей мечте или поделиться ярким воспоминанием из жизни. На основе этих описаний учащиеся курса "Дизайн" ШКИ "Матрешка" создали изображения с помощью нейросети Kandinsky. Чтобы посетители выставки могли почувствовать глубину каждой истории, экспозицию дополнили аудиогидом с рассказами воспитанников школы-интерната", - говорится в сообщении.

Партнером "Матрешки" в этом проекте выступил Сбер. Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин отметил, что воспитанникам школы креативных индустрий удалось сделать видимыми мечты ребят с нарушениями зрения, создать пространство для искреннего диалога. "Прикоснуться к миру ребенка - это очень важно. Я искренне верю, что наш проект пробудит в каждом способность видеть сердцем и ценить те краски жизни, которые нельзя разглядеть, но можно почувствовать", - цитирует его пресс-служба Минкульта.

Директор Воронежской школы-интерната №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Татьяна Столярова в свою очередь отметила, что проект стал настоящим открытием для ее подопечных. Их фантазии впервые обрели зримую форму и стали доступны другим людям. Выставка помогает преодолеть невидимые барьеры и дает детям уверенность в том, что их чувства и мысли интересны и важны для окружающих.

Посетив экспозицию, можно не только увидеть созданные картины, но и самостоятельно сгенерировать изображение и забрать его с собой. Сделать это можно ежедневно до 14 января с 10 до 19 часов.