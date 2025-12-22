В Москве наградили победителей литературной премии "Буламаргъ"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Победителей Международной литературной премии "Буламаргъ" ("Соловей"), которая поощряет авторов, популяризирующих осетинскую и русскую литературу, наградили в Культурном центре МИД РФ в Москве. Церемония награждения приурочена к приему посольства Республики Южная Осетия в России по случаю 35-летней годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете республики, передает корреспондент ТАСС.

"С каждым годом премия все расширяет свои возможности. <...> В этом году был дан новый импульс - президент РФ Владимир Путин учредил новый праздник - "День языков народов России". Это нам дало дополнительный стимул для того, чтобы быть сильнее и проводить чаще мероприятия. Я думаю, что в канве этого указа мы сделали уже очень много и будем делать еще больше. Сегодня у нас замечательный праздник, наш девятый сезон [премии] совмещен с посольским приемом в честь 35-летия нашей республики", - сказал в беседе с ТАСС посол Республики Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев.

Дипломом первой степени за цикл произведений, написанных в жанре осетинской национальной поэзии, награждена писатель и педагог Этери Калманова. Диплом второй степени получил сотрудник Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия Александр Елбакиев за сборники авторских произведений, написанных в жанре осетинской национальной поэзии, а также развитие и популяризацию осетинского языка. Дипломом третьей степени наградили учащегося 11 класса общеобразовательной школы села Дменис в Южной Осетии Аслана Валиева за цикл произведений, написанных в жанрах осетинской прозы, поэзии, и публицистики.

В номинации, учрежденной для авторов и издательских коллективов, пишущих на русском языке, награжден творческий коллектив создателей научно-методического и общественно-литературного журнала "Русское слово в Южной Осетии". Кроме того, в рамках мероприятия была представлена выставка-экспозиция авторских работ выдающегося советского и югоосетинского художника, члена Союза художников СССР Георгия Догузова.

О премии

Первое вручение премии состоялось в июле 2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала "Чермен". В последующем московская площадка перехватила инициативу, премия неоднократно вручалась в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. В 2020 году совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Поощряются темы о выдающихся деятелях Осетии и России, важнейших исторических событиях, современной жизни.

Премия сотрудничает с Министерством иностранных дел России, а на церемониях вручения премии регулярно присутствуют главы и представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, а также представители органов исполнительной и законодательной власти России, Московской городской думы, общественных организаций Российской Федерации.