Новая работа Бэнкси появилась недалеко от посольства России в Лондоне

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне. Подтверждающую авторство фотографию он опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Художник изобразил двух детей в зимней одежде, лежащих на спине и рассматривающих звезды. Бэнкси не пояснил ни где находится работа, ни что именно она означает. Однако британские газеты уже установили, что местом для новой работы художник выбрал здание за гаражами в западной части города, в районе Бейзуотер, в нескольких сотнях метров от посольства России.

Несколько дней назад точно такой же трафаретный рисунок появился на улице Оксфорд-стрит, у основания высотки Сентр-пойнт, однако Бэнкси не упомянул эту работу в интернете.

Фирменный стиль Бэнкси - реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также наиболее злободневные темы, включая идущие в мире вооруженные конфликты. Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси "Девочка с шаром", получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные £18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).