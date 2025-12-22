В Москве впервые представили выставку картин актера Александра Збруева

На картинах изображена серия графических портретов, выполненных в модернистской, близкой к кубизму и сюрреализму манере

© София Кудряшова/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев впервые представил свои картины на выставке в Москве, передает корреспондент ТАСС. Актер театра и кино показал многолетние зарисовки на встрече участников творческого проекта Директорской ложи театров Москвы и "Галереи художников".

"Более 65 лет я служу в московском государственном театре "Ленком Марка Захарова". Однако также мне нравилось и нравится брать лист А4 и делать зарисовки. И здесь на стене изображены мои "безобразия". Я их никому не показывал, сегодня впервые здесь представляю", - сказал он.

На картинах Збруева изображена серия графических портретов, выполненных в модернистской, близкой к кубизму и сюрреализму манере.

Артист на вечере прочитал стихотворения Бориса Пастернака. В числе участников мероприятия - генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман, президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.