Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе стартовал в новом концертном центре

Событие продлится до 14 января

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. На федеральной территории Сириус открылся четвертый Новогодний музыкальный фестиваль выступлением народного артиста России виолончелиста Сергея Ролдугина в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением дирижера Александра Сладковского, передает корреспондент ТАСС.

Сириус проводит фестивали классической музыки с 2022 года. Организаторы ставят своей целью за короткий период времени представить на одной сцене самых выдающихся музыкантов и коллективы современности, показать зрителю многообразие форматов и красоту академического искусства. В 2025 году Новогодний фестиваль впервые проходит на сцене нового концертного центра с уникальной акустикой, открывшегося в Сириусе в начале октября.

"Концертный комплекс [Сириуса] должен обязательно стать центром музыкального развития не только нашей страны, но и культурного пространства мира, потому что уже [сейчас] этот центр - международный, его акустические параметры задумывались великим архитектором и акустиком [Ясухисой] Тойотой, наблюдались великим маэстро [Валерием] Гергиевым, наблюдались всеми заинтересованными людьми. <…> Этот концертный зал стал площадкой, где можно услышать, чего добился Сириус в области музыки. И зимний фестиваль обязательно должен показать людям - "вот вы ожидали, вот вам обещали, вот что получилось", - сказал журналистам Ролдугин на пресс-конференции перед открытием фестиваля.

Фестиваль открылся "Праздничной увертюрой" Дмитрия Шостаковича, которую представил Ролдугин в сопровождении симфонического оркестра. В программу фестиваля также вошли "Концерт для виолончели с оркестром" композитора-современника Александра Чайковского и "Симфония № 4" Дмитрия Шостаковича.

Фестиваль продлится в Сириусе до 14 января, на сцену концертного центра выйдут пианист Денис Мацуев, артисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под руководством Фабио Мастранджело, хор мальчиков и юношей Хорового училища имени А. В. Свешникова, хор московского Сретенского монастыря и другие исполнители. Также зрители смогут увидеть балет "Щелкунчик" Чайковского в исполнении воспитанников Московской государственной академии хореографии под руководством Светланы Захаровой в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра.