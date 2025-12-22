В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет выставка тканей и костюмов из Индии

Посетители смогут увидеть свыше 300 экспонатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экспонаты Национального музея ремесел в Дели, в числе которых уникальные ручные вышивки и сари, сотканные с применением натурального золота, впервые представят на выставке "Индия. Ткань времени", которая открывается в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве 23 декабря. Как уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры, в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" можно будет увидеть свыше 300 экспонатов, которые расскажут о влиянии индийских мотивов на мировую моду, интерпретации традиционных узоров и техник, символов и кодов в моде и массовой культуре ХХ и ХХI веков.

"Впервые в России демонстрируется масштабная коллекция Национального музея ремесел в Дели. Этот проект - глубокое исследование, раскрывающее влияние индийской текстильной традиции как одного из столпов мирового культурного наследия на эстетические коды, на развитие декоративно-прикладного искусства и высокой моды, в том числе современной, на Западе и в России", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Экспозиция разместится в семи залах, каждый из которых будет посвящен определенной теме: истории хлопка, шелка, шерсти, вышивке, окрашиванию, орнаментам и сари. Например, в зале окрашивания гости смогут узнать о краске индиго, благодаря которой джинсы стали самой универсальной одеждой в мире. Российскими участниками выставки станут Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Востока, Государственный исторический музей, Музей имени Андрея Рублева, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина. Свои работы для проекта предоставили также российские бренды, дизайнеры и модные дома.