Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России

В ходе съезда правление Союза также отчиталось о работе за последние четыре года

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов РФ. Решение принято на XII Съезде Союза, который состоялся во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"Приняв отчет за 2021-2025 годы, Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова", - говорится в сообщении.

В начале работы съезда с приветственным словом выступила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она зачитала обращение президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям мероприятия. "Нынешний форум собрал на площадке знаменитого ВГИКа представителей самых разных кинематографических профессий, авторитетных общественных деятелей, руководителей профессиональных вузов из многих регионов страны. Уверен, что такой солидный состав участников позволит вам в ходе открытых, конструктивных дискуссий обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с перспективами развития отечественного киноискусства, повышением его роли в патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. И конечно, среди ваших ключевых приоритетов - деятельное участие в реализации государственной культурной политики", - приводятся в сообщении слова президента.

В ходе съезда правление Союза отчиталось о работе за последние четыре года, включая деятельность региональных отделений, профессиональных гильдий, комиссий и ассоциаций, меры социальной поддержки членов организации, а также проекты Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России. Отдельное внимание было уделено деятельности Союза в зоне специальной военной операции, в том числе гуманитарным инициативам организации и созданию фильмов о событиях на Донбассе.

Выступая на съезде, Михалков подчеркнул, что ключевой задачей Союза остается "созидание национального кинематографа" и последовательная работа по развитию отрасли. "Как много определило для нас возникновение СВО, где есть правда, где есть искренность, что значит реально защищать свою Родину. <…> Нам удалось сделать из Союза живой организм, который сегодня существует для наиважнейшей задачи - созидание национального кинематографа. Все, что сейчас делает Союз кинематографистов, требует времени, затрат и терпения. И последовательность поступков руководства Союза меня лично очень вдохновляет, и я еще раз хочу поблагодарить моих коллег, потому что их труд - это не маниловщина, это реальная, тяжелейшая, требующая огромных усилий, плодотворная работа", - сказал Михалков, слова которого привели в пресс-службе.

Другие итоги съезда

Значительная часть обсуждений была посвящена участию Союза в кинопроцессе и программам дальнейшего развития организации. В числе приоритетов названы поддержка молодых кинематографистов и развитие региональной политики. Новым направлением работы обозначена сфера кинообразования - проведение кинолабораторий, мастерских и образовательных программ в различных регионах страны.

В рамках съезда также было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом кинематографистов России и Союзом театральных деятелей РФ (СТД РФ). Документ подписали Никита Михалков и председатель СТД, художественный руководитель театра "Современник", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

О Михалкове

Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар".