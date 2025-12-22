В музее "Новый Иерусалим" открывается выставка к 195-летию Саврасова

Гости увидят 35 работ живописца, охватывающие все периоды его творчества

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Музей "Новый Иерусалим" представляет выставку "Саврасов и тишина", приуроченную к 195-летию со дня рождения русского живописца, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Посетить экспозицию можно будет до 31 мая 2026 года.

Гости увидят 35 работ Саврасова, охватывающие все периоды его творчества, а также картины Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского. Кроме того, можно будет найти произведения современных авторов, работающих в формах инсталляции и видеоарта. Например, Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской, группы "Синий суп".

"На выставке "Саврасов и тишина" будет показана связь основоположника русского лирического пейзажа с другими именитыми мастерами, в том числе современными авторами, которые сегодня развивают пейзаж уже через медиаэксперименты. Это подтверждает актуальность наследия Саврасова для художников любых поколений. Рад, что Музей "Новый Иерусалим" продолжает традиции культурного диалога вне времени, мы стремимся к тому, чтобы таких культурных площадок в Подмосковье становилось больше", - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Всего гостям покажут 62 произведения из 19 коллекций центральных и региональных музеев и 4 объекта современного искусства из частных собраний. "Мы покажем, как наследие мастера продолжает жить и сегодня, как его методы переосмысляются через призму новых технологий и медиаформатов. Это первая большая выставка художника за последние двадцать лет, и мы воспринимаем ее как приглашение к новому разговору о русском пейзаже", - обратила внимание директор Музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко.

Дополнят экспозицию сценографические инсталляции и звуковое оформление. Кроме того, будет организована дополнительная программа, включающая арт-медиации, лекции и мероприятия для взрослых и детей школьного возраста, а также музыкальный цикл дирижера Андрея Огиевского, посвященный взаимосвязи русской живописи и музыки второй половины XIX века, включая произведения Модеста Мусоргского, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов.

"Мы не ставили себе задачей установления крепких формальных связей между художниками или выстраивание хронологии жанра. Хотя развитие некоторых открытий Саврасова на выставке мы прослеживаем. В целом выбор авторов и произведений, охвативший более 150 лет русского пейзажа, носит интуитивный характер и основан на поиске особого планетарного, "космического" звучания, которым проникнуты лучшие пейзажи Саврасова. Мы определили это "звучание" словом "тишина" и вынесли в название проекта. Мы готовим проект, который располагает к созерцанию и чувствованию и оставляет пространство для собственных откровений", - заключила куратор выставки Ксения Новохатько.