Российский пианист выступил в Марокко с произведениями Чайковского

Мирослав Култышев впервые дал концерт на Африканском континенте

РАБАТ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Российский пианист из Санкт-Петербурга, лауреат XII Международного конкурса имени П. И. Чайковского и победитель конкурса Monte Carlo Piano Masters Мирослав Култышев выступил в зале "Бахнини" в столице Марокко Рабате. Артист сыграл несколько произведений Фридерика Шопена, а во второй части, посвященной Петру Чайковскому, исполнил одну из картин цикла "Времена года", передает корреспондент ТАСС.

Зал аплодировал после каждого отрывка, и музыкант несколько раз жестами предупреждал зрителей, что продолжение последует только в тишине. "Я первый раз выступаю с концертом не только в Марокко, но и на африканском континенте", - признался музыкант в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, "публика в Рабате замечательная, очень заинтересованная и теплая".

"Для меня особенно приятно, что слушатели были очень внимательны", - добавил пианист. "Всегда и для всех исполнителей необычайно важно, когда в зале воцаряется, как я это называю, заинтересованная тишина", - поделился своими впечатлениями музыкант. По его словам, это "именно тот случай, когда люди были на концерте явно неслучайные, каких бы национальностей или культур они бы ни были. Это были зрители, которые действительно пришли послушать и Шопена, и, конечно же, Чайковского". "Я очень надеюсь, что они получили то, ради чего они приходили на концерт", - добавил музыкант.

Выбор для исполнения музыки Шопена и Чайковского Култышев объясняет тем, что "Шопен - это тот автор, без произведений которого трудно представить репертуар любого исполнителя, один из краеугольных камней любого пианиста, тем более романтического направления". А Чайковский, по его словам, это "музыкальное все".

Вместе с тем, по мнению пианиста, Чайковский "нуждается, как ни странно, в определенной степени популяризации, чтобы его фортепианная музыка звучала в максимально полном объеме". Для широкой публики, как считает Култышев, "Петр Ильич Чайковский остается автором балетов, нескольких опер, симфоний и цикла "Времена года", в то время как композитор создал четыре фортепианных концерта, около девяти часов фортепианной музыки, для исполнения которой потребуется четыре или пять сольных вечеров для исполнителя, причем, очень объемных и насыщенных". "И моя задача заключается и в том, чтобы эту музыку нести и популяризировать по мере собственных сил", - резюмировал российский пианист.

Знакомство с талантами из России

Концерт Култышева состоялся в Рабате в рамках проекта "Посольство мастерства в Марокко", который совместно реализуют Санкт-Петербургский Дом музыки и Россотрудничество. Как рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в Марокко, директор Русского дома в Рабате Владимир Соколов, проект "нацелен на то, чтобы познакомить зарубежную аудиторию с новыми, талантливыми российскими исполнителями". Музыканты из России, добавил он, "в разных странах дают полноценные концерты, что и для них самих является хорошим концертно-исполнительским опытом". Такая практика, по словам Соколова, "способствует продвижению связей, налаживанию новых контактов в музыкальной сфере".

Он сообщил, что мероприятия в рамках проекта в Марокко проводились уже и в других городах страны, например, в Танжере и Касабланке. Глава Русского дома рассказал о намерении расширять географию выступлений российских музыкантов в королевстве и выразил надежду, что "подобные концерты будут организованы не только в предновогоднюю пору, но и, например, к Дню России".

Кроме того, добавил он, Россотрудничество стремится с тому, чтобы российские музыканты участвовали "в крупных фестивалях, музыкальных событиях с тем, чтобы как можно больше зрителей смогли по достоинству оценить исполнительское мастерство и талант российских музыкантов".