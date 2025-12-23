Дом соратника Ленина станет центром притяжения туристов в Красноярске

Объект культурного наследия федерального значения открыли после пятилетней реставрации, сообщил министр культуры края Аркадий Зинов

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Купеческий дом соратника Ленина, революционера Петра Красикова середины XIX века станет центром притяжения туристов в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Объект культурного наследия федерального значения "Дом, где в квартире Красикова Петра Ананьевича в марте-апреле 1897 года Ленин Владимир Ильич бывал для установления связей с местными социал-демократами" накануне открылся в Красноярске после пятилетней реставрации. Дом получил название Центра духовной культуры "Касьяновский дом".

"Безусловно, этот дом станет местом притяжения туристов в Красноярске. Агентство по туризму Красноярского края его уже присматривает для своих туристических маршрутов. Это связано с тем, что дом очень хорошо показывает историю Сибири. Плюс к этому, у объекта удачное место расположение - в самом центре Красноярска. Я думаю, что, безусловно, тем, кто будет приезжать к нам, в первую очередь нужно посетить будет именно Центр духовной культуры "Касьяновский дом", - сообщил Зинов.

По словам епископа Красноярского и Ачинского Никиты, Касьяновский дом уникален своей богатой историей. "Это дом православного священника и дом самого серьезного атеиста, внука священника. Дом сохранился до сих пор, наверное, благодаря тому, что тут бывал Владимир Ильич Ульянов-Ленин", - пояснил ТАСС владыка.

После реставрации в доме создано шесть залов, посвященных жизни протоиерея кафедрального Богородице-Рождественского собора Василия Касьянова и его внука, революционера Петра Красикова. В экспозицию также включены вещи святого Димитрия Неровецкого, погибшего мученической смертью в годы Гражданской войны, стол, за которым сидел святитель Лука (Войно-Ясенецкий), иконы, духовная литература, личные вещи красноярской интеллигенции XX века, произведения искусства.

О Касьяновском доме

Дом был построен в Красноярске 1856 году купцом И.И. Токаревым, с 1864 по 1897 годы в доме жил протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. В 1897 году внук священника, марксист Петр Красиков, принимал в гостях Владимира Ульянова-Ленина. В 1970 году в доме был открыт музей П.А. Красикова, который пользовался очень большой популярностью. С 2006 по 2014 годы здесь располагались временные экспозиции. Реставрация продолжалась с 2020 по 2025 год.