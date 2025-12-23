Мастер микроминиатюры из Новосибирска создал самого маленького Деда Мороза

Высота фигурки составила 1,4 мм

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Мастер микроминиатюры из Новосибирска Владимир Анискин впервые создал новогодние миниатюрные фигурки - самого маленького Деда Мороза высотой 1,4 мм, что почти вдвое меньше макового зернышка, и лося по имени Лосик. Крошечные скульптуры поместились в ушко золотой иголки, сообщил художник в своем телеграм-канале.

"Приближается Новый год, и мне удалось сделать две работы на новогоднюю тематику. Встречайте: самый маленький Дед Мороз и новогодний Лосик", - сообщил он.

Дед Мороз держит посох из золота со льдинкой наверху. Самым трудным элементом было лицо - на голову ушло несколько дней. Бороду художник сделал волнистой, передав пряди волос. На всю работу потребовалось около 10-12 дней. Лосика Анискин создал для своей жены, которая собирает новогодние фигурки этих животных. Самым сложным в этой работе стали рога - их художник делал несколько дней.

Обе фигурки выполнены из специально обработанного красителя. Со временем миниатюры переедут в музей микроминиатюр "Русский Левша" в Санкт-Петербурге, которому в следующем году исполнится 20 лет, отметил Анискин.

Ранее мастер создал серию миниатюрных картин на тыквенных семечках с изображениями животных и рыбок, поместил героев мультфильма "Котенок по имени Гав" в игольное ушко - высота фигурок составила около 1 мм. Также Анискин создал миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи "Мадонна Литта" размером 12 на 10 мм в золотой рамке.