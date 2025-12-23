Музей космонавтики откроет выставку о государственном деятеле Догужиеве

Ее приурочили к 90-летию со дня рождения исполняющего обязанности премьер-министра СССР

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве 25 декабря откроет выставку "Человек государственного масштаба" к 90-летию со дня рождения Министра общего машиностроения СССР (1988-1989), исполняющего обязанности премьер-министра СССР (1991) Виталия Догужиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Юбилей В.Х. Догужиева - событие в истории нашей страны, военно-промышленной отрасли СССР и России. Экспозиция по традиции представит биографию человека государственного масштаба, его участие в жизни страны, города, завода, министерства, роль в формировании ракетно-космической отрасли", - сказал собеседник агентства.

В музее напомнили, что Догужиев сыграл ключевую роль в развитии советской космонавтики. Под его руководством на Урале было налажено серийное производство двигательных установок разработки А.М. Исаева для космических кораблей "Союз" и "Прогресс", под его началом в космос отправилась первая в стране многоразовая транспортная космическая система "Энергия" - "Буран".

Первый раздел выставки расскажет посетителям о детских и юношеских годах Догужиева, его семье, пути к профессии, выборе и трудностях на пути. Дальше посетители смогут ознакомиться с его деятельностью в должности директора двух крупнейших предприятий страны, экспозиция кратко осветит проекты ракетно- космической отрасли, осуществленные под его руководством. Гости смогут увидеть личные вещи, документы и фотографии Догужиева.

В пресс-службе добавили, что 23 декабря в Музее космонавтики открывается выставка "С Королёвым на ты", приуроченная к 120-летию со дня рождения друга и одного из заместителей Сергея Королёва, выдающегося конструктора авиационной и космической техники Павла Цыбина. "П.В. Цыбин был практически единственным, кто в ОКБ-1 был с С.П. Королёвым на "ты". Биографический выставочный проект расскажет о жизни и деятельности выдающегося конструктора П.В. Цыбина, его влиянии на развитие оборонной и ракетно-космической отрасли Советского Союза, и, конечно, о роли конструктора в становлении авиационной и ракетно-космической отраслей страны", - отметили в пресс-службе.

Выставка затронет детские и юношеские годы Цыбина, его семью, начало увлечения авиацией, а также деятельность во время Великой Отечественной Войны в должности инженера и главного конструктора ОКБ-256. Экспозиция отражает все реализованные проекты Цыбина - космические корабли "Зенит", "Восход", "Восход-2", "Союз", орбитальная станция "Салют" и другие, а также некоторые нереализованные.