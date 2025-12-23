В Якутии 2026 год объявили Годом культуры

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил предстоящий 2026 год Годом культуры, выступая с посланием государственному собранию республики.

"Перед лицом испытаний именно культура наделяет нас особой стойкостью, становится источником силы духа. Чтобы традиционные, культурные и духовные ценности еще сильнее укрепили и объединили всех нас, я объявляю 2026 год в Республике Саха (Якутия) Годом культуры. Целью целью этого года станут сохранение нашего культурного и исторического наследия, развитие в духе времени творческого потенциала культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики и нашего подрастающего поколения", - сказал Николаев.

Он поставил задачу перед правительством и Минкультуры Якутии улучшить формы и содержание культурной жизни во всех муниципальных образованиях. "Для этого у нас с вами есть все возможности. За последние годы в республике создана целая сеть современных <...> центров культуры. Все они должны стать центрами общественной жизни, местом просвещения, творчества и самовыражения якутян. В переломное время, время переоценки многих взглядов очень важно усиливать влияние искусства на умы и настроения людей в художественном и театральном искусстве, в литературе и кинематографе. Во всех жанрах должны создаваться произведения, вдохновляющие и сильные по духу, современные по образу и форме, патриотичные и объединяющие по содержанию. Такие задачи стоят сегодня перед творческими союзами и деятелями искусства Якутии", - сказал глава региона.

2025 год был в Якутии Годом защитника Родины. Была сформирована концепция Года защитника Родины, куда вошли четыре блока - "Мы - патриоты", "Я готов защищать Родину", "Портрет героя", "Возвращение домой". Всего в 2025 году мероприятиями по патриотическому воспитанию было охвачено свыше 193,7 тыс. человек среди молодежи. В 2025 году началась реализация историко-патриотического проекта "Бастионы памяти", посвященного якутским воинам - участникам Великой Отечественной войны. В дальнейшем проект охватит ДНР, Калужскую и Ростовскую области, также Белоруссию.