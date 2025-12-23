Певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких

Певец отметил, что ему очень повезло, так как удалось обнаружить заболевание на ранней стадии

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Американский певец Барри Манилоу объявил об отмене своих январских концертов из-за рака легких и предстоящей в связи с этим операции. Об этом исполнитель сообщил в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Томография показала, что в моем левом легком обнаружено раковое образование, которые необходимо удалить", - написал 82-летний певец. По словам Манилоу, он шесть недель болел бронхитом, после чего в ходе осмотра был выявлен рак. Певец добавил, что ему очень повезло, так как рак удалось обнаружить на ранней стадии.

Отмечается, что январские концерты исполнителя будут отменены, а концертную деятельность Манилоу планирует возобновить в феврале выступлением в Лас-Вегасе.

Пик мировой славы Барри Манилоу пришелся на 1970-1980 годы. Выпущенные в этот период диски получили статус "платиновых" сразу в нескольких странах. Большую популярность певцу принес один из самых ярких диско-хитов - Copacabana, записанный в 1978 году. Манилоу - обладатель престижных музыкальных премий Emmy и Grammy.