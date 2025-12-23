На Первом канале состоится премьера "Новогоднего мульт-парада" с Арзамасовой

Актриса вместе со своим сыном Левой проведет для зрителей экскурсию по "Союзмультфильму" и спустится в хранилище, где находится коллекция мультфильмов, начиная с 30-х годов прошлого века

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьера "Новогоднего мульт-парада" состоится на Первом канале 3 января в 10:15. В нем приняли участие актриса Елизавета Арзамасова со своим четырехлетним сыном Львом Авербухом, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В преддверии Нового года мы вспомним самые любимые новогодние мультфильмы. И расскажем об их талантливых создателях. И в этом нам поможет актриса Елизавета Арзамасова. Вместе со своим четырехлетним сыном Левой она проведет для зрителей экскурсию по "Союзмультфильму" и даже спустится в хранилище, где в больших круглых коробках находится так называемый золотой фонд - коллекция мультфильмов, начиная с 30-х годов прошлого века! Лев Авербух впервые участвует в телевизионном проекте. Он не просто сопровождает маму на студии, но и выступает ее соведущим, активно комментируя любимые мультфильмы и их персонажей", - говорится в сообщении.

Зрители узнают о процессе создания мультсериала "Простоквашино" и о истории создания советской трилогии. Поэт Юрий Энтин расскажет, как была написана песня "Кабы не было зимы", и почему текст был наполовину сокращен. Также будет представлена новая кавер-версия хита от Юлии Меньшовой, Гарика Сукачева и Ивана Охлобыстина. Художник-аниматор Анна Атаманова, дочь режиссера "Снежной королевы" Льва Атаманова, расскажет о мастерах, которые вместе с ее отцом создавали этот мультфильм. Композитор Григорий Гладков расскажет, как создавалась музыка к картине "Падал прошлогодний снег" и объяснит зрителям, как играть на казу, а комментатор Дмитрий Губерниев расскажет, как мультфильм "Шайбу! Шайбу!" замотивировал его в детстве заняться спортом.

Эксклюзивом станет рассказ о черно-белом мультфильме "Елка" 1942 года - единственной новогодней сказке, снятой во время войны, когда "Союзмультфильм" эвакуировали в Самарканд. "Еще мы вспомним такие зимние шедевры, как "Двенадцать месяцев", "Снегурочка", "Дед Мороз и Серый Волк", "Снеговик-почтовик", "Щелкунчик" и "Умка". Вы узнаете, кто отправил Деда Мороза в лето, когда он перестал быть похожим на Санта-Клауса и как Новый год превратился из детского праздника в народный", - заключили в пресс-службе.