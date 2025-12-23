Фильм с Паттинсоном и Зендеей выйдет в прокат в РФ с названием "Вот это драма!"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фильм "Драма" (англ. The Drama) режиссера Кристоффера Боргли с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях выйдет в российский прокат 16 апреля 2026 года с названием "Вот это драма!". Об этом ТАСС сообщили в кинопрокатной компании "Вольга".

"Да, мы выпустим фильм "Вот это драма!" (официальное локализованное название, - прим. "Вольга") в российский прокат 16 апреля 2026 года", - сообщили в компании.

Фильм расскажет историю помолвленной пары, которая, накануне свадьбы, сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни. Над проектом работали студии A24 и кинокомпании Square Peg. Помимо Паттинсона и Зендеи, в фильме снимутся Мамуду Ати, Алана Хаим и другие.

В американский прокат картина выйдет 3 апреля.