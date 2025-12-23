В Третьяковской галерее открылась выставка "Архетипы авангарда"

Познакомиться с выставкой можно в здании на Кадашевской набережной до 11 мая 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея представила выставочный проект "Архетипы авангарда", передает корреспондент ТАСС. Проект опирается на оригинальную концепцию объединения психологической теории архетипов ученицы Карла Густава Юнга Кэрол Пирсон с искусством русского авангарда начала XX века.

Внутренние качества авангардистов и их творчество соотносятся с 12 основными архетипами: Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец и Шут. В галерее напоминают, что авангардисты в своем творчестве сосредоточились на индивидуальном и аутентичном творчестве. Они не стремились отразить внутренний мир, но, освободившись от внешних ограничений, ярко проявили свою индивидуальность.

Выставка разделена на 12 зон, каждая из которых со своей символикой, цветом и формой. Гости экспозиции могут найти работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой и других выдающихся авангардистов.

Искусство авангарда часто оказывается трудным для восприятия, поскольку автор либо радикально изменяет реальность, либо полностью отказывается от ее воспроизведения. Основной целью Третьяковка перед собой ставит "очеловечивание" авангарда. Анализ искусства через призму архетипов позволяет глубже понять творческое сознание художника, выявить психологические паттерны, которые его вдохновляли, и понять мотивацию его поисков, приведших к новым творческим решениям.

